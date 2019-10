Groove Night lädt zum Tanzen und Singen ein

Die Musikkapelle Deuchelried lädt am Samstag, 19. Oktober, zur Groove Night in die Turnhalle ein. Wiederum sorgen drei Live-Bands für beschwingte Feierlaune und wollen das junge Publikum zum Tanzen und Singen animieren, heißt es in der Ankündigung. Den Auftakt macht „Easy Going“, drei Schwestern aus Engelitz bei Wangen und Schlagzeuger Luis Zeh. Als zweite Gruppe tritt die Band „Only For Tonight“ mit sechs jungen Deuchelrieder Musiker mit Sophia Bitterwolf (Vey) als Sängerin auf. Hauptact ist 9Bar (unser Bild): Die zehn Allgäuer Musiker – von verschiedenen Genres geprägt – versprechen ein vielseitiges Programm, so die Pressemitteilung. An der Front steht Sängerin Mara Immler. Während der Umbaupausen und nach dem Livekonzert legt DJ Chrisbo auf. Der Eintritt beträgt bis 20.30 Uhr sechs Euro, danach acht Euro. Einlass ist ab 19 Uhr. Jugendliche ab 16 Jahre benötigen einen Party Pass (Ausweiskontrolle).