Greifarm zu hoch: Bahnreisende bleiben in Tannheim hängen

Gesperrt war am Samstag mehrere Stunden lang die Bahnlinie zwischen Lindau und Memmingen. Grund war ein Lkw, der in Memmingen die Oberleitung erheblich beschädigt hatte. Das berichtet die bayerische Polizei.

Der 49-jährige Fahrer eines Müll-Lkw befuhr die Stadtweiherstraße und wollte den dortigen Bahnübergang überqueren. Der Greifarm des Fahrzeugs war aufgrund eines Defekts zu hoch eingestellt. Er verhakte sich mit der Oberleitung. Diese wurde heruntergerissen und hing lose im Gleisbett und teilweise in einem angrenzenden Grundstück.

Bahnverkehr eingestellt

Durch den Schaden wurde die Stromzufuhr unterbrochen und ein in Richtung Lindau fahrender Zug konnte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Der Bahnverkehr zwischen Memmingen und Tannheim wurde eingestellt. Der Regionalverkehr von Lindau über Wangen und Leutkirch nach Memmingen und weiter nach München war dadurch unterbrochen. In Tannheim strandeten am Vormittag mehrere Dutzend Fahrgäste. Erst am frühen Sonntagmorgen waren alle Schäden beseitigt.

Die elektrische Regionalbahn musste von einer Diesellok in den Bahnhof Memmingen zurückgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde beim dem Unfall niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro beziffert. Vor Ort befanden sich die Feuerwehr der Stadt Memmingen, mehrere Polizeistreifen, Bauhof der Stadt Memmingen sowie mehrere Mitarbeiter der betroffenen Bahnunternehmen. Gegen den Fahrzeugführer wird zumindest wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.