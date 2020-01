Grauer Opel angefahren

Vermutlich beim Ausparken hat ein Unbekannter in der Andreasstraße in Wangen am frühen Sonntagnachmittag einen Opel Zafira angefahren. Wie die Polizei mitteilt verursachte er dabei Lackschäden und Dellen im Blech in Höhe von etwa 2000 Euro. Der Unfallverursacher habe sich laut Polizei ohne sich um den Sachschaden zu kümmern davongemacht. Zeugen, die etwas zum Unfall, zum Verursacher oder zu dessen Fahrzeug sagen können, sollten sich unter der Telefonnummer 07522/984-0 melden.