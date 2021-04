Graffiti-Sprayer erneut in Wangen unterwegs

Bislang Unbekannte haben in der Wangener Straße Im Kellhof zwischen Samstagabend und Sonntagnachmittag ein Gebäude mit dem Schriftzug „H2“ und den Symbolen Hammer und Sichel besprüht. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro, wie die Polizei mitteilt.

In der Nacht auf Montag wurde eine Anwohnerin auf zwei junge Männer aufmerksam, die sich mit einer Dose in der Hand erneut an dem Gebäude aufhielten. Beim Eintreffen der Polizei flüchtete das Duo und konnte trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht ergriffen werden. Die Polizisten stellten jedoch dieselben Schmierereien auch am Martinstor fest.

Hinweise zu den beiden jungen Männern, die laut der Zeugin etwa 20 Jahre alt, rund 170 Zentimeter groß und schlank gewesen sein sollen, nimmt das Polizeirevier Wangen unter der Telefonnummer 07522 / 984-0 entgegen.