Graffiti-Sprayer besprüht Wände und Garage

Ein bislang unbekannter Täter ist am Wochenende im Stadtgebiet Wangen unterwegs gewesen und hat mit linksgerichteten Farbschmierereien mehrere Wände beschädigt.Wie die Polizei mitteilt, besprühte der Unbekannte in der Nacht von Freitag und Samstag ein Parkhaus im Webereiweg und verursachte Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. In der Folgenacht machte er sich an einer Garage im Rotgerberweg zu schaffen. Dort entstand Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Um Hinweise bittet die Polizei Wangen, Telefon 07522 / 9840.