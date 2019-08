Grüne unterstützen ihre Parteifreunde in Sachsen

Mit 1000 Euro unterstützt der Kreisverband Wangen von Bündnis 90/Die Grünen seine Parteifreunde im sächsischen Landtagswahlkampf und folgt damit einem Aufruf der grünen Bundesprecher Annlena Baerbock und Robert Habeck. Die Spende geht laut Mitteilung der Partei jeweils zur Hälfte an die beiden Kreisverbände Vogtland und Sächsische Schweiz/Osterzgebirge.

Im Vogtland liegt Bad Elster, die Partnerstadt von Bad Waldsee, in der Sächsischen Schweiz Wehlen, das Kontakte zu Wangen pflegt. Für die beiden Kreisvorsitzenden Susanne Liebscher und Ines Kummer sei dies eine hoch willkommene Spende. Beide berichten laut Mitteilung vom Aufschwung der Grünen in Sachsen mit vielen neuen Mitgliedern, neuen Ortsverbänden und positiven Signalen aus aktuellen Umfragen.

Petra Krebs, Grünen-Landtagsabgeordnete und zusammen mit Klaus Häring-Becker Sprecherin des Kreisvorstandes Wangen: „Aus den Gesprächen mit unseren Freundinnen wird auch deutlich, dass ihr Auftreten Courage erfordert. Sachsen ist eben auch ein Tummelplatz für rechte und neonazistische Gruppen.“

Klaus Häring-Becker ergänzt in dem Schreiben: „Wir werden auf jeden Fall den Kontakt zu den beiden Kreisverbänden halten und hoffen auf ein gutes Wahlergebnis, mit dem die Grünen auch in Sachsen zu einem gewichtigen politischen Faktor werden.“ In Sachsen wird am kommenden Sonntag – wie in Brandenburg – ein neuer Landtag gewählt.