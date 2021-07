Gottesdienst zum Festtag Maria von Magdala

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Maria von Magdala ist neben der Gottesmutter Maria die am häufigsten erwähnte Frau in den Evangelien. Sie ist Jüngerin Jesu, Augenzeugin seines Leidens und Sterbens und Verkünderin der Osterbotschaft. Ihr Gedenktag ist der 22. Juli. Auf Wunsch von Papst Franziskus wurde Maria aus Magdala im Jahr 2016 den Aposteln liturgisch gleichgestellt und ihr Jahrestag zum Festtag erhoben. Zweifellos ein wichtiger Schritt für die Wertschätzung dieser besonderen Frau. Gleichzeitig soll der Tag aber auch zum Nachdenken über die Würde und Rolle der Frauen in der Kirche anregen.

Viele Frauen wie auch einige Männer waren am Donnerstagabend in die St. Ulrichskirche gekommen, um das, was sieben Frauen aus der katholischen Seelsorgeeinheit Wangen vorbereitet hatten, zu feiern: Einen Gottesdienst zu Ehren dieser Heiligen, die den Weg weisen kann, selbst „Botin des Lebendigen“ zu sein.