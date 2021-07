„Gottesdienst mal anders“ kommt gut an

Unter dem Motto „Treffpunkt Kirche 2021: Gottesdienst mal anders“, hat die die Andacht gestanden, die am vergangenen Wochenende in der renovierten Kirche Sankt Johannes und Mauritius in Amtzell stattgefunden hat.

Die Verantwortlichen innerhalb des Kirchengemeinderates hatten die Gruppe „Dornbusch“, eine christliche Rockband aus Rottenburg, eingeladen. „Kirchenmusik einmal völlig unterschiedlich erleben“ – das war das Thema, heißt es in der Mitteilung der Kirchengemeinde. Gleich beim Betreten der Kirche war klar, dass der Abend ein besonderer, wenn auch etwas ungewohnter werden würde. Denn vor dem Altarraum hatte die Band ihr Equipment aufgebaut: Keyboard, E-Gitarre, Schlagzeug, Mikros und noch so manches technische Beiwerk mehr. Zweifellos ein nicht alltägliches Bild in der Kirche. Doch schon nach den ersten Liedern waren alle Zweifel verflogen. Der Sound war mitreißend, die gesungenen Texte einmal zum Nachdenken, dann wieder zum Schmunzeln angelegt. Abgerundet wurden die musikalischen Beiträge mit dazu passenden Bilder, die an der großen Leinwand zu sehen waren. Der herzliche Applaus der zahlreichen Besucher zeigte es: Der „Gottesdienst mal anders“ hat in der Amtzeller Kirchengemeinde seinen Platz gefunden.