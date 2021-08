Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die evangelische Kirchengemeinde feiert über die Sommerferien drei Gottesdienste im Grünen. Für den Auftakt am Sonntag 1.8. war der Gottesdienst zum Abschluss des Kinderbibeltags vor der Nikolauskapelle in Untermooweiler geplant. Die Gottesdienstgemeinde musste aufgrund des Regens ausweichen und fand im Reitstall von Familie Burkhart Unterschlupf. „Mensch, Petrus!“ So lautete die Überschrift. Die Mitarbeiter erzählten mit einem Bibeltheater die biblische Geschichte nach Lukas 5. Sie erzählten von der Nachfolge Petrus’, der von Jesus zum Menschenfischer gemacht wurde. Axel Schindler begleitete die Lieder im Gottesdienst schwungvoll. Trotz Regen war es so für die, die sich auf den Weg gemacht haben möglich, miteinander zu feiern. Der nächste Gottesdienst im Grünen ist am 29.8. mit Pfarrer Sauer auf dem Christkönigsberg.