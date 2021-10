Gottes Freund zu sein, das braucht einen langen Atem

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Gott Den langen Atem hatten die drei. Der Konfirmandenjahrgang 2019/2020 ist nun konfirmiert. Am 2. Oktober 2021 wurden Lara Völk, Joas Gruler und Lara Wolf gesegnet. Für Pfarrerin Friederike Hönig war das der bis jetzt längste Jahrgang in ihrer Berufslaufbahn. In zweieinhalb Jahre entwickelte sich eine besondere Beziehung unter den Konfirmanden und zur Pfarrerin. Am 6. Oktober nahmen sie für zwei Projekte, die in der Pandemie entwickelt wurde, den Jugenddiakoniepreis entgegen.