Gogol & Mäx bringen die Häge-Schmiede zum Lachen

Gogol & Mäx sind am Freitag, 16., und Samstag, 17. September, jeweils um 20 Uhr mit ihrem Jubiläums-Lachkonzert „Teatro Musicomico“ in der Häge-Schmiede in Wangen zu Gast. Die Paradiesvögel in der Welt der klassischen Musik sorgen mit ihrem zwerchfellerschütternden, tempo- und geistreich ausgefochtenen musikalischen Feuerwerk der Töne seit nun mehr 30 Jahren für unvergessliche Abende in ganz Europa, heißt es in einer Vorschau der Veranstalter. Gut zwei Dutzend Instrumente und ihre musikalischen und artistischen Lieblingsszenen haben die Publikumsverzauberer im Gepäck und verwandeln im Handumdrehen die Konzertsäle und Theater in tosende Arenen größter Heiterkeit. Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt, Bindstraße 10, Telefon 07522/74211, Reservierungen macht Maria Neumann, E-Mail maria.neumann49@t-online.de, Telefon 07522/29 131, oder an der Abendkasse, ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefonnummer 07522/913627 erreichbar.