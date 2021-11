Götz Frittrang führt in die „Götzendämmerung“

Götz Frittrang ist am Samstag, 20. November, um 20 Uhr mit dem Stand-up-Kabarett „Götzendämmerung“ in der Hägeschmiede in Wangen zu sehen.

Frittrang hat jeder Versuchung wie Autokino und Streaming widerstanden, heißt es in der Veranstaltungsankündigung – denn er lebt von der Angst der Zuschauer, wenn er ihnen in die Augen sieht. Die Besucher rutschen wohlvergnügt in die Apokalypse und streicheln den Stoiker in sich. In der „Götzendämmerung“ erleben sie zwei Stunden lang eine irrsinnige Wanderung durch das Gehirn eines ungehemmten Durchschnittsdeutschen. Immer zwischen „Genauso kenn ich das auch!“ und „Moment mal! Wie kommt er denn jetzt da drauf?“. Am Ende werden sie schlappgelacht und angefüllt mit bildgewaltigen Assoziationen nach Hause gehen und dem Weltuntergang gelassen entgegensehen, verspricht der Veranstalter.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gästeamt Wangen, Bindstraße 10, unter Telefon 07522 / 742 11. Reservierungen macht Maria Neumann per E-Mail unter maria.neumann49@t-online.de oder unter Telefon 07522 / 291 31. Die Abendkasse ist ab 18 Uhr geöffnet und unter der Telefon 07522 / 91 36 27 erreichbar.