GMS-Schüler feiern Abschluss trotz Corona

Gemeinsam, aber doch getrennt, feierten 59 Schüler der Gemeinschaftsschule Wangen (GMS) ihren Abschluss in zwei Durchgängen. Unter freiem Himmel und bei Sonnenschein konnten sie ihr Zeugnis nach erfolgreicher Schulzeit in Empfang nehmen.

Unter Rücksicht auf das Abstandsgebot wurde von den Lehrkräften der Abschlussklassen eine kleine und würdevolle Feier auf dem Schulhof organisiert, heißt es in einer Pressemitteilung der GMS.

Schüler der Jahrgangsstufen führten nach dem Einlauf aller Prüflinge unter großem Beifall durch das Programm. Begleitet von Harfe und Piano.

Schulleiter Jürgen Lindner blickte stolz auf die Resultate der Prüflinge zurück, die unter besonderen Bedingungen einen Gesamtschnitt von 2,2 im Realschulzug und 2,5 im Hauptschulzug hervorbrachten.

Den Abschluss, wie auch zukünftige Glücksmomente, können die Schüler von nun an auf einem Faden aufreihen und vor allem in Krisenzeiten hervorholen, um zu sehen, was bereits alles bewältigt wurde.

Anschließend leitete Lindner zu einem Kurzfilm der Abschlussklassenlehrer über, der rückblickend die unterschiedlichen Facetten der Corona-Schulzeit humoristisch illustrierte und letztmalig das Virus in den Fokus rückte.

Mit persönlichen Gedanken der Lehrkräfte Cigdem Bayram, Nadja Stohr, Britta Jans und Michael Hund wurden die Zeugnisse persönlich übergeben. Gleichzeitig konnten wieder viele Preise und Belobigungen verteilt werden.

Worte des Danks richteten die Elternvertreterinnen Eva-Maria Löhr und Hülya Akin an Schulleitung und Lehrkörper. Die Schüler der GMS hätten sehr viel Unterstützung und Zuwendung erhalten, sodass alle ein Abschlusszeugnis erhalten konnten.

Den Abschluss dieses wichtigen Lebensabschnittes bildeten LED-Luftballons, die an die Schüler übergeben wurden und ihren weiteren Lebensweg erleuchten sollen.