GMS Amtzell - Studienfahrt nach England

Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Die 9. und 10. Klässler*innen der Gemeinschaftsschule LSZ Amtzell bereisten die Insel. Alles begann mit einem Sprachkurs und dem authentischen Leben in einer Gastfamilie. Später erkundeten sie die Highlights in London sowie die eindrucksvollen Klippen der Seven Sisters im Süden Englands. Eine Stadtrallye in Eastbourne mit Stadtbummel wurde als Kontrastprogramm zu Kunst und Kultur der ersten Tage zum Shoppen genutzt. Arundel Castle bot Gelegenheit, sich auf historische Spurensuche zu begeben. Viele Eindrücke bleiben sicherlich unvergessen.