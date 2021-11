Glückliche Gesichter nach Turnkrimi

Mit einem 29:27-Sieg gegen den TSV Unterföhring beendete die Turngemeinschaft Wangen/Eisenharz die diesjährige Saison in der 3. Bundesliga. Trotz des Sieges geht es für die TG in die Relegation in drei Wochen. Dort soll der Klassenerhalt geschafft werden.

Für das eigene Abschneiden in der Tabelle war das Duell gegen den TSV Unterföhring irrelevant. Doch nach den vielen knappen und teilweise unnötigen Niederlagen wollte die TG Wangen/Eisenharz den Nachholwettkampf unbedingt gewinnen, um noch einmal Selbstvertrauen vor der Relegation zu sammeln. Da Unterföhring sich mit einem Sieg von den heimischen Fans verabschieden wollte, entwickelte sich ein spannender Wettkampf, der erst mit der letzten Übung entschieden wurde.

Elias Ruf erhält beste Wertung des Tages

Den besseren Start legten die Gastgeber aus dem Münchener Nordosten hin. Bei insgesamt sehr ausgeglichenen Duellen nutzten sie einen Fehler aufseiten der TG aus und sicherten sich mit 4:2 die ersten Gerätepunkte am Boden. Allerdings wechselte die Führung bereits mit der ersten Übung am Pauschenpferd: Pascal Schober sicherte seinem Team vier Scorepunkte. Warum das Pauschenpferd auch als das Zittergerät bekannt ist, wurde im zweiten Duell deutlich. Sowohl Felix Kimmerle als auch sein bayerischer Kontrahent hatten bei der Tschechenkehre zu kämpfen und schafften diese erst im zweiten Versuch. Dank des höheren Ausgangswertes holte Kimmerle zwei weitere Punkte für die Allgäuer. Da Elias Ruf und Moritz Mittmann anschließend sicher durch ihre Übungen kamen und jeweils zwei Punkte verbuchen konnten, ging die Gerätewertung mit 10:0 deutlich an Wangen/Eisenharz.

An den Ringen legte Elias Ruf mit der besten Wertung des Tages direkt vier weitere Punkte nach. Eine starke Übung zeigte auch Manuel Drechsel – bis zum Abgang: Seine seitliche Landung veranlasste den Oberkampfrichter dazu, den Teil nicht anzuerkennen. Diese harte, aber vertretbare Entscheidung bedeutete fünf Punkte für Unterföhring. In der Folge musste Nico Steinhauser weitere zwei Punkte abgeben. Kimmerle holte bei seinem ersten Saisoneinsatz an den Ringen drei Punkte und so endete die Ringewertung unentschieden.

Beim Stand von 19:11 für die TG ging es nach der Pause an den Sprung. Hier setzte die Heimmannschaft erwartungsgemäß zur Aufholjagd an. Dank der insgesamt anspruchsvolleren Sprünge gingen alle vier Duelle und insgesamt zehn Punkte an Unterföhring, der damit wieder die Führung übernahm.

Am Barren zeigten die Turner aus Wangen und Eisenharz schwierigere Übungen, während die Turner aus dem Nordosten Münchens die Kampfrichter durch extrem saubere Ausführungen überzeugen wollten. Nach vier Duellen endete die Gerätewertung am Barren 4:4-Unentschieden – Unterföhring ging mit einem Vorsprung von zwei Scorepunkten ans letzte Gerät.

Jubel kennt keine Grenzen

Die Spannung in der Halle war deutlich zu spüren und es war klar, dass der nächste Fehler den Wettkampf entscheiden könnte. Die TG ging volles Risiko und legte mit den beiden stärksten Reckturnern (Elias Ruf und Manuel Drechsel) vor. Unterföhring hielt mit ihren Topturnern dagegen und baute den Vorsprung um einen weiteren Punkt aus. Die Chance zum Führungswechsel bot sich im dritten Duell, als der 16-jährige Pablo Ogalla zwei Teile verturnte. Felix Kimmerle behielt die Nerven, erturnte fünf Scorepunkte und brachte die TG mit zwei Punkten in Front. Im letzten Duell durfte Hannes Müller ans Gerät. Nach einer fehlerfreien Kür mit dem im Vergleich zu seinem Kontrahenten allerdings niedrigerem Ausgangswert warteten die Turner eine gefühlte Ewigkeit auf die letzte Wertung. Der Jubel bei den Turnern und den mitgereisten Allgäuer Fans kannte keine Grenzen, als ein Unentschieden für das letzte Duell am Scoreboard aufleuchtete und damit klar war, dass die TG diesen Turnkrimi mit 29:27 gewinnen konnte.

Mit insgesamt elf Punkten wurde TG-Turner Ruf zudem Topscorer des Tages und schob sich damit in der Liste der besten Scorer der 3. Bundesliga auf Rang drei.