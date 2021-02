Frau verliert Rucksack mit emotionalem Wert und erlebt Welle der Hilfsbereitschaft

Fast jeder kennt diese Situation: Man ist in Gedanken und verlässt ein Lokal, den Zug oder den Stadtbus und kurze Zeit später wird einem mit einem Schrecken klar, dass man etwas Wichtiges liegen gelassen hat - in solchen Momenten typischerweise das Handy, den Geldbeutel oder gleich ganze Taschen. In der Regel enden solche Erlebnisse mit unzähligen Telefongesprächen, Behördengängen und einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand für Sperrung und Neuorganisation wichtiger verlorengegangener Papiere und Karten. Anders erging es der 80-jährigen Rentnerin Gisela Güntner aus Waltersbühl, die ihren roten Rucksack, ein Geschenk ihres verstorbenen Mannes, im Wangener Stadtbus liegen ließ und anschließend statt eines bürokratischen Albtraums eine Welle der Hilfsbereitschaft erleben durfte.

Zuerst purzelten meine Gedanken alle durcheinander. Gisela Güntner

Die geborene Hamburgerin wohnt seit 2005 in Wangen und fährt regelmäßig von Waltersbühl mit dem Bus in die Wangener Innenstadt. Am Montag, dem 11. Januar dieses Jahres, war sie auf dem Weg in die Augenklinik Wangen, als ihr kurz nach dem Ausstieg aus dem roten Stadtbus auffiel, dass sie ihren ebenfalls roten Rucksack mitsamt Geldbörse, vielen wichtigen Papieren, Scheckkarte und Handy im Inneren des Busses liegengelassen hatte. „Ein Riesenschreck“, wie sie es selbst beschreibt. Denn schließlich ist der Rucksack auch selbst ein Erinnerungsstück an ihren verstorbenen Mann. Was dann folgte, war allerdings nicht der zu erwartende Behördenmarathon, sondern eine Geschichte voller Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und zu guter Letzt einem Happy End.

„Zuerst purzelten meine Gedanken alle durcheinander“, blickt Güntner an den Moment zurück, als ihr das Missgeschick auffiel. Da sie einen einmal getroffenen Termin aber grundsätzlich nicht einfach ausfallen lassen würde, setzte sie als Erstes ihren Weg zur Augenklinik fort. Trotzdem war ihr der Schrecken ordentlich in die Glieder gefahren. In der Klinik angekommen war sie noch immer so nervös, „dass ich kaum sprechen konnte. Also habe ich mich erst einmal gesetzt“, berichtet die Rentnerin rückblickend.

Das Klinikpersonal tat dann sein Bestes, um Güntner zu beruhigen und zeigte viel Verständnis für ihre Lage. Nachdem sie von ihrem Missgeschick berichten konnte wurde der Termin verschoben und die Rentnerin machte sich mit der Empfehlung, zur Bushaltestelle zurückzugehen an der sie ausgestiegen war, wieder auf den Weg.

Bevor sie dies allerdings tat, machte sie noch einen Abstecher in die Stadtapotheke ihres Vertrauens.

Auch hier hatte die Belegschaft viel Mitgefühl mit ihrer Situation und man rief für sie beim Wangener Stadtbusunternehmen an. Hier bekam sie wieder den Tipp, an die Ausstiegshaltestelle zu gehen, da der entsprechende Bus auf seiner Runde wieder vorbeikommen würde und sie so die Chance hätte, „ihren“ Bus, vielleicht sogar noch mit Rucksack, wiederzufinden.

Also wartete Güntner, die im privaten Bereich als Hobby Stoffkatzen näht, um sie über E-Bay zu verkaufen, ab etwa 14 Uhr an der Haltestelle auf „ihren“ roten Stadtbus. Zwar kam bald ein roter, jedoch war es nicht der richtige und der Fahrer verwies auf den nächsten Bus, fällig in 30 Minuten. Dieser sei jedoch weiß gewesen und kam daher per se ebenfalls nicht infrage. Weitere 30 Minuten warten, dann kam wieder ein roter Bus, jedoch mit einer anderen Fahrerin, als vormittags. Güntner sprach sie dennoch an und bat um Hilfe. „Das haben wir gleich“, bekam sie freundlich zur Antwort und wieder wurde auf der Suche nach dem vergessenen Gepäckstück das Handy gezückt.

Jedoch war die Antwort wieder die gleiche: „Warten Sie am besten hier an der Haltestelle auf den nächsten Bus.“ Der war jedoch wieder in der falschen Farbe und die Rentnerin ließ ihn diesmal passieren, ohne ihr Anliegen vorzutragen. „Mittlerweile war die Sonne, die mich bis dahin gewärmt hatte, untergegangen“, erinnert sie sich an die sich ziehende Wartezeit.

Mein Glück und meine Freunde waren grenzenlos. Gisela Güntner

Fröstelnd kam sie dann mit einer ebenfalls wartenden Frau ins Gespräch, erzählte, was ihr widerfahren war und erneut wurde ihr unverhoffte Hilfe zuteil. Die ihr bis dahin fremde Frau gab ihr ohne zu zögern das Geld für die Heimfahrt und gemeinsam bestiegen sie 20 Minuten später den nächsten Bus. Am Lenkrad saß die Fahrerin, die bereits zuvor versucht hatte zu helfen. „Ich war eigentlich nur froh, endlich im Warmen zu sein“, beschreibt Güntner die Situation, in der sie die Hoffnung auf eine schnelle Wiederbeschaffung des Rucksacks eigentlich schon aufgegeben hatte.

Trotzdem wandte sie sich mit der Frage, wo sie ihre Verlustmeldung offiziell machen könnte, an die Fahrerin. Diese reagierte schnell, kurbelte das Fenster runter und sprach auf gut Glück den Kollegen eines weißen Busses an, der gerade an der gegenüberliegenden Haltestelle gehalten hatte. Und tatsächlich reichte dieser der Rentnerin nach kurzem Gespräch den verloren geglaubten Rucksack aus dem Fenster. „Mein Glück und meine Freunde waren grenzenlos“, erklärt die 80-Jährige, als sie beim Blick in den Rucksack feststellen konnte, dass nichts entwendet worden war.

Wie ihr roter Rucksack von einem ursprünglich roten in einem weißen Stadtbus gekommen war, ist ihr bis heute nicht klar. „Das ist aber auch völlig egal“, sagt Gisela Güntner, die sich auf diesem Wege bei allen Menschen, die ihr an diesem langen und kalten Nachmittag geholfen haben sowie dem ehrlichen unbekannten Finder, bedanken möchte.