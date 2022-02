Die christlichen Kirchen Deutschlands haben für Sonntag, 27. Februar, zu einem gemeinsamen Friedensgebet für die Ukraine aufgerufen. Auch die evangelische und die katholische Kirchengemeinde in Wangen laden dazu ein. Ferner berichten sie, dass am Sonntag um 18 Uhr die Glocken aller Kirchen läuten werden. Beide Gemeinden laden dazu ein, sich in Gedanken und Gebet mit den Menschen in der Ukraine zu verbinden, heißt es in einer Mitteilung.