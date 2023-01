Gleich drei Neujahrsbabys an Oberschwabenklinik

Insgesamt drei Neujahrsbabys gab es an der Oberschwabenklinik. Linda Elisabeth heißt das erste Kind, das in Ravensburg geboren wurde. Das 3320 Gramm schwere Baby, dessen Eltern in Amtzell wohnen und nicht namentlich in die Zeitung wollten, wurde um 8.02 Uhr im warmen Wasser der Badewanne des Kreißsaals geboren – was eine besonders angenehme Art der Geburt sein soll.

Vater war bei Geburt dabei

Das erste Wangener Kind heißt Lukas Völl. Um 10.53 Uhr erblickte er das Licht der Welt. Seine Eltern, Juliana und Florian Völk wohnen in Isny. Bei seiner Geburt hat Lukas 3170 Gramm gewogen und war 52 Zentimeter groß. Lukas Vater Florian wohnte dem freudigen Ereignis bei. Ein weiteres Kind wurde am Neujahrstag in Ravensburg geboren.

Chefärztin Martina Gropp-Meier hatte zum Jahreswechsel auch gleich die Geburtenbilanz des „alten“ Jahres 2022 zur Hand. 1452 Geburten hat es im EK gegeben, davon 38 Zwillingspaare, also 1490 neue kleine Erdenbewohner insgesamt.

Geburtenrückgang in Wangen

Am Westallgäu-Klinikum der OSK in Wangen kamen 653 Kinder zur Welt, 156 weniger als im Jahr zuvor. Auch wenn die Zahl von 809 Babys aus dem Jahre 2021 nicht erreicht wurde, sei das eine gute Jahresbilanz der Westallgäu-Geburtshilfe, meint Chefarzt Elmar Mauch.

Zusammen sind in den Geburtshilfen der OSK im vergangenen Jahr damit 2143 Kinder (Vorjahr 2519) geboren worden. Damit folgt die Oberschwabenklinik dem bundesweiten Trend zurückgehender Geburten.