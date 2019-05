Gläubige ziehen zur Friedenslinde

Der Wunsch, sich zusammen ein Stück auf den Weg des Glaubens zu machen, ließ katholische Christen am Morgen des Himmelfahrtstages von ihrem jeweiligen Standort aus losziehen. War es für St. Ulrich der Kindergarten St. Michael in der Wittwais und für St. Andreas in Niederwangen der Weiler Geigers, von denen aus man zum Treffpunkt gelangte, so hatten sich die Gemeinden St. Petrus und St. Martin in der Berger Höhe versammelt.

In einer feierlichen Öschprozession, in deren Mitte die Niederwangener ihren Magnusstab mitführten, ging es singend und betend über Straßen und Wege. Es war ein schönes Bild, als sich die Gruppen nach und nach an dem ehrwürdigen Baum, der aus Anlass des Friedensschlusses nach dem Deutsch-Französischen Krieg (1870/71) gepflanzt worden war, eintrafen. Hier wurde unter blauem Himmel Gottesdienst gefeiert.