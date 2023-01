Gitarrentage bieten die große Vielfalt der Gitarrenmusik

Gleich zu Jahresbeginn erfreut die Jugendmusikschule mit den „Gitarrentagen Wangen“ am Wochenende vom 13. bis 15. Januar. Die Gitarrentage bieten Konzerte zur Mittagszeit und ab dem späten Nachmittag sowie einen öffentlichen Masterkurs mit Takeo Sato.

Das Eröffnungskonzert am Freitag, 13. Januar, um 19 Uhr bestreiten die JMS-Lehrkräfte Christian Feichtmair (Bariton), Ulrike Schuh und Jakob Veser Gitarre im Weberzunftsaal in Wangen.

Mit Larissa Ziegler spielt am Samstagmittag, 14. Januar, um 12 Uhr eine ehemalige Schülerin der JMS, zunächst bei Ulrike Schuh und später bei Kihang Lee. Lange Zeit erhielt sie dort Unterricht an der Konzertgitarre und lernte klassische, spanische und südamerikanische Gitarrenliteratur zu spielen. Gleichzeitig erhielt Ziegler Unterricht an der Blockflöte und dem Klavier. Mit allen Instrumenten erreichte sie Preise auf Bundesebene. Gegen Ende ihrer Schulzeit begann die junge Gitarristin, ihr Repertoire auf der Gitarre in Richtung Fingerstyle und Jazz zu erweitern und auch Gitarrenliteratur für und auf der Western-, E- und Bluesgitarre zu spielen. Erfolgreich bewarb sie sich nach dem Abitur für ein Gitarrenstudium an der Weltmusik-Abteilung in Dresden. Seit 2021 studiert sie dort akustische Gitarre bei Thomas Fellow. Ihr Programm besteht aus einer Mischung aus klassischer und südamerikanischer Musik und Fingerstyle, gespielt auf der klassischen Konzertgitarre und der Westerngitarre. Besonders gerne spielt sie Musik von Komponisten, die sie persönlich kennt, wie von ihrem Professor Thomas Fellow oder dem Brasilianer Juliano Camara.

Am Abend konzertiert die Sopranistin Jungyoun Kim gemeinsam mit Kihan Lee (Gitarre), um 19 Uhr im Weberzunftsaal. Die Sopranistin Jungyoun Kim wurde in Südkorea geboren. Nach dem Bachelorabschluss an der Sookmyung Women’s Universität legte sie 2012 das Diplom im Fach Operngesang an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover ab. 2016 an der Hochschule für Musik Detmold absolvierte sie den Masterstudiengang Oper. Während ihrer Ausbildung wurde sie von den Professoren Norma Enns, Markus Köhler, Jeffrey Smith, Ivan Törzs, Manuel Lange und Fabio Vettraino unterrichtet. Seit der Spielzeit 2014/2015 singt Jungyoun Kim am Theater Ulm.

Kihang Lee ist Leiter des Fachbereiches Gitarre an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu und federführend für die Planung und Organisation der Gitarrentage verantwortlich. Er wurde 1987 in Seoul geboren. Schon als Kind begann er mit dem Gitarrenspiel und nahm seit 1998 Gitarrenunterricht in seinem Heimatland. Zwischen 2004 bis 2006 lernte er an der Kunstoberschule Sunhwa in Seoul bei Ilsoo Han als Hauptfach Klassische Gitarre. Er absolvierte Bachelor- und Master-Studium an der Hochschule für Musik, Theater und Medien in Hannover bei Hans-Michael Koch. 2012 gründete er das Kammertrio AMU (Violine-Viola-Gitarre), 2013 das Duo Minne Klang für Sopran und Gitarre gemeinsam mit Jungyoun Kim.

Auch am Sonntag, 15. Januar, gibt es Gitarrenmusik um die Mittagszeit. Um 12 Uhr steht das Mittagskonzert „Guitarras Del Mundo“ auf dem Programm. Der Lehrbeauftragte der Musikhochschule Freiburg, Christian Reichert, versammelt Studierende seiner Weltmusikklasse für dieses Projekt. Zu hören sind Flamencostücke, Rumbas und Bossa Novas für Gitarren, Bass und Percussion. Mit Chiara Wetzel spielt in diesem Ensemble auch eine gebürtige Wangenerin und ehemalige Schülerin an der JMS. Weiter gehören der Gruppe Shend Doli, Isabel Eisen, Ulrike Fitzke, Benjamin Haag, Mohammad Kweider, Senara Lypp und Alejandro Bobadilla Markov an. Guitarras del Mundo spielen Kompositionen von Juan Serrano, Gerhard Graf-Martinez, Los Lobos, Celso Machado und anderen.

Das Abschlusskonzert am Sonntag, 15. Januar, um 17 Uhr bestreitet Takeo Sato, der bereits im März 2022 im Rahmen der Altstadtkonzerte in Wangen gastierte. Er zeigt mit seinem Programm den Abwechslungsreichtum des Gitarrenrepertoires und die beeindruckenden Möglichkeiten des Instruments. Takeo Sato, regelmäßig als Solist und Dozent zu Gast bei internationalen Musikfestivals und Konzertreihen, ist Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Wettbewerbe sowie des Sonderpreises des Ministeriums für Bildung, Kultur und Wissenschaft des Saarlandes. Ausgebildet wurde er an den Musikhochschulen Saarbrücken, Augsburg und dem Royal Conservatory Den Haag bei Ansgar Krause, Franz Halász und Zoran Dukic. Er wurde durch den Verein „Yehudi Menuhin – Live Music Now” gefördert, dessen Vorstand er später einige Zeit beisaß und steht als Brand Ambassador bei Hannabach Strings, Hercules Stands, Guitarlift sowie Hughes & Kettner unter Vertrag. Takeo Sato ist Professor für Gitarre am Vorarlberger Landeskonservatorium, Feldkirch und Gitarrendozent am Leopold-Mozart-Zentrum für Musik der Universität Augsburg. Er gründete und veranstaltet das Internationale Gitarrenfestival Augsburg und kuratiert die Münchner Gitarrenkonzerte in der Pasinger Fabrik.

Sämtliche Konzerte finden im Weberzunfthaus statt. Der Eintritt ist frei.

Während der Gitarrentage findet am Samstag, 14. Januar, von 9 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 8.15 bis 11 Uhr der öffentliche Masterkurs mit Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern aus Wangen und der Region statt. Zuhörer sind auch hier willkommen. Der Eintritt für alle Kurse beträgt 10 Euro.