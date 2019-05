Gitarrensounds im Schwarzen Hasen

Mit „The Blue Tone“ habe Gianni Dato endlich die Musiker gefunden, um sein Bluesfeeling zum Ausdruck zu bringen, heißt es in der Ankündigung zu seinem Konzert am Freitag, 10. Mai, im im Schwarzen Hasen des Jazz Point Wangen. Beginn ist um 20.30 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Bei „Gianni Dato & The Blue Tone“ stünden die Füße nicht mehr still, so der Pressetext weiter. Der Zuhörer werde verzaubert durch die Stimme des gebürtigen Sizilianers und seines Gitarrensounds. Gianni Dato spiele die Musik nicht nur einfach nur, er lebe sie auch mit einer enormen Bühnenpräsenz. Es spielen: Gianni Dato (Gesang, Gitarre), Wolfgang Kehle (Bass, Gesang), Matthias Wagner (Schlagzeug) und Tobias Rädle (Klavier, Orgel, Gesang).