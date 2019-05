Bei der Frühjahreskonzertreihe des Städteorchester Württembergisches Allgäu steht neben den Antiken Tänzen von Ottorino Respighi und der Carmen Suite für Orchester von Georges Bizet auch das berühmte Gitarrenkonzert „Fantasia para un Gentilhombre“ von Joaquin Rodrigo auf dem Programm. Mitwirkende bei den drei Aufführungen am 24., 25. und 26. Mai sind laut Vorschau die Solistin Ulrike Schuh und der Dirigent Geoffrey Moull. Schuh studierte an der Universität Mozarteum in Salzburg sowie am Kärntner Landeskonservatorium in Klagenfurt. Sie ist Trägerin des Nachwuchsförderpreis beim Gitarrenfestival in Köln sowie Gewinnerin und Preisträgerin internationaler Wettbewerbe. Seit September 2008 leitet sie eine Gitarrenklasse an der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu. Moull war Kapellmeister in Osnabrück, Trier und Münster sowie Erster Kapellmeister des Philharmonischen Orchesters und des Theaters Bielefeld. Gastdirigate führten ihn an die Staatsoper Hannover, Komische Oper Berlin, SWR Rundfunkorchester, Deutsche Oper am Rhein und Opéra-Théâtre de Metz. Eintrittskarten sind an den entsprechenden Vorverkaufsstellen vor Ort erhältlich. Erwachsene zahlen zwölf Euro (ermäßigt acht Euro), Schüler 8 Euro (erhältlich nur im Vorverkauf mit JMS-Gutschein). Restkarten sind an der Abendkasse jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Außerdem gibt es eine Familienkarte zu 25 Euro (erhältlich an der Abendkasse). Die Konzerttermine: Freitag, 24. Mai, 20 Uhr: Leutkirch, Festhalle. Vorverkauf: Tourist-Info der Stadt Leutkirch; Telefon 07561 / 87154. Samstag, 25. Mai, 19.30 Uhr: Isny, Kurhaus am Park. Vorverkauf: Büro für Tourismus, Kurhaus am Park; Telefon 07562 / 975630. Sonntag, 26. Mai, 17 Uhr: Wangen, Festsaal Waldorfschule. Vorverkauf: Gästeamt der Stadt Wangen, Telefon 07522 / 74211. Fotos: Veranstalter