Gewinner bei Kunst- und Handwerksmarkt stehen fest

Wer beim Kunst- und Handwerksmarkt im Evangelischen Gemeindezentrum für das Kinderhospiz Sankt Nikolaus in Bad Grönenbach gespendet hat, machte bei einem Gewinnspiel mit. Diese Preise sind laut Pressebericht nun verliehen worden. Den ersten Preis, ein handgemaltes Acrylbild, ging an Andreas Hellmann. Den 2. Preis gewann Rosemarie Bock und den 3. Preis bekam Cody Rehbock. Auch ohne Teilnahme am Gewinnspiel, allein durch Kaffee und Kuchen, kam demnach eine Spende von 1100 Euro zusammen. Der aus dem Gewinnspiel sowie der Reinerlös des Marktes werden am 24. November, am Tag der offenen Tür des Kinderhospizes Sankt. Nikolaus überreicht, heißt es abschließend. Foto: Rosi Michalski