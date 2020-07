Gesundheitstipps für angehende Pflegekräfte

Mit dem Kursangebot „Azubi bleib gsund“ als Teil des Ausbildungsplanes wollen die Krankenpflegeschule Wangen, die Oberschwabenklinik (OSK) und die Waldburg Zeil-Kliniken die Pflegeausbildung noch attraktiver machen, teilt die Oberschwabenklink jetzt mit. Sie arbeiten dabei mit dem Handball-Verbandsligist MTG Wangen zusammen, die speziell auf Auszubildende ausgerichtete Seminare entwickelt habe und in ihrer „Sportinsel“ fachlich betreue.

Als „ein tolles Zeichen für den Ausbildungsstandort Wangen“ wertete Kreiskämmerer Franz Baur, der die vom Landkreis betriebene Krankenpflegeschule vertrat, das Programm. „Wir müssen in die Gesundheit der Auszubildenden investieren und damit auch in die Zukunft des Pflegeberufes“, so Swen Wendt vom Westallgäu-Klinikum der OSK, für die Geschäftsführer Professor Oliver Adolph den Vertrag zeichnete. „Attraktive Ausbildungsplätze zu bieten, ist unsere gemeinsame Zukunft“, sagte Florian Ihler von den Fachkliniken Wangen der Waldburg Zeil-Kliniken, für die Direktor Quirin Schlott unterschrieb.

Mithilfe des Projektes sollen Auszubildende Tipps bekommen, wie sie als Pflegekraft gesund bleiben können, stellte Johanna Elsner, in der MTG-Sportinsel zuständig für das betriebliche Gesundheitsmanagement, die Idee des Programms vor.

In den ersten beiden Ausbildungsjahren werden die angehenden Pflegefachkräfte zu jeweils einem eintägigen Seminar pro Halbjahr eingeladen. Im dritten Ausbildungsjahr folgt ein weiteres Seminar.

„So praxisorientiert wie möglich“ sollen die Tage ablaufen, verspricht Johanna Elsner. Angesprochen werde zum Beispiel, was der in der Pflege übliche Schichtbetrieb für die Gesundheit bedeuten kann und wie Pflegekräfte Dienstplan und Sport miteinander vereinbaren können. Entspannungstechniken gegen den Stress, Ernährung, Rückengesundheit, Herz und Kreislauf oder Suchtmittel sind weitere Themen auf der Agenda.

Ein Seminartag umfasst zwei Blöcke, vier Stunden am Vormittag und drei Stunden am Nachmittag. In jeden Tag sind zwei praktische Einheiten integriert.

Bei der Oberschwabenklinik fügt sich „Azubi bleib gsund“ in das betriebliche Gesundheitsmanagement ein.