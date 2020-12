Gesundheitliche Probleme führen zu Unfall

Gesundheitliche Probleme waren laut Pressemitteilung der Polizei offenbar der Auslöser eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag gegen 11.30 Uhr in der Zeppelinstraße in Wangen ereignet hat.

Ein 70-jähriger Alfa-Lenker fuhr demnach zunächst zweimal auf eine vor ihm fahrende 60-jährige Citroen-Fahrerin auf. Die 60-Jährige konnte ausweichen, um ein weiteres Auffahren zu verhindern. Der 70-Jährige kam in der Folge auf Höhe eines Autohauses in einer Rechtskurve nach links von der Straße ab und streifte dort einen Betonsockel, einen Mast, einen Baum und einen weiteren Betonsockel.

Durch den Aufprall drehte sich der Alfa um die eigene Achse und kam entgegen der Fahrtrichtung auf der Fahrbahn zum Stehen. Durch den Unfall zog sich der 70-Jährige nur leichte Verletzungen zu, er musste jedoch wegen seiner gesundheitlichen Probleme in einer Klinik behandelt werden. Sein nicht mehr fahrbereites Auto wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand bei dem Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.