Gestohlenes Auto taucht in Wangen auf

Ein Mann hat sich am Montagnachmittag beim Polizeirevier Wangen im Allgäu erkundigt, ob sie ihm Auskunft über ein Fahrzeug geben könnte, welches seit mehreren Jahren unbewegt auf einem Betriebsgelände stehen würde. Polizeiangaben zufolge stellte sich heraus, dass das Auto als gestohlen gemeldet ist.

Der am Kauf des Autos interessierte Mann, der bei der Polizei vorstellig wollte, übermittelte den Beamten die ihm bekannte Fahrgestellnummer des Fahrzeugs. Die Überprüfung der Daten in den polizeilichen Informationssystemen führte zum Ergebnis, dass das Fahrzeug seit Sommer 2012 wegen Diebstahls zur Eigentumssicherung ausgeschrieben ist. Das Polizeirevier Wangen informierte die ausschreibende Polizeidienststelle über den Fund des als gestohlen gemeldeten Fahrzeugs. Die Ermittlungen dauern an.