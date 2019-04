„Gespenst von Canterville“ wird in Stadthalle aufgeführt

„Das Gespenst von Canterville“, ein Musical in russischer Sprache nach Motiven der Erzählung „The Canterville Ghost“ von Oscar Wilde, wird am Donnerstag, 25. April, um 20 Uhr in der Wangener Stadthalle aufgeführt.

Wie die Veranstalter mitteilen, wird das Musical an diesem Abend musikalisch umrahmt von einem Bläserensemble der Stadtkapelle Wangen. Präsentiert wird es von Studierenden und Dozenten des Staatlichen Kulturinstituts Tscheljabinsk, in Kooperation mit der „Deutsch-Russischen Kulturbrücke Wangen-Tscheljabinsk“. Eine öffentliche Generalprobe findet bereits am Mittwoch, 24. April, um 15 Uhr ebenfalls in der Stadthalle statt

Zum Inhalt: Das Gespenst von Canterville nimmt seine Aufgabe im Schloss sehr ernst. Doch prallt es damit auf die neuen Besitzer, die amerikanische Familie Otis, die für Spuk nichts übrig hat. Respektlos verspotten sie ihren gespenstischen Mitbewohner und treiben ihn fast zur Verzweiflung.

Das Gespenst von Sir Simon, der vor 300 Jahren eine schreckliche Untat begangen hat und seither als böser Geist umgehen muss, versetzte sämtliche bisherige Bewohner in Angst und Schrecken. Obwohl Sir Simon mit seiner Jahrhunderte lange Erfahrung als Geist sein Bestes gibt, gelingt ihm das bei den neuen Schlossbesitzern nicht. Schließlich findet sich doch noch Erlösung in Gestalt der Tochter des Ehepaars Otis, Virginia, die mit ihm Mitleid hat und Sir Simon hilft, endlich den ersehnten inneren Frieden zu finden.

Ironisches von Oscar Wilde

In seiner bekannten Erzählung thematisiert Oscar Wilde laut Mitteilung das Zusammentreffen zweier grundverschiedener Kulturen, der pragmatisch amerikanischen und der klassisch britischen, wobei er den englischen Spiritismus und zeitgenössische Schauerromane in romantischer Weise ironisiert. Denn wann hatten Geister schon einmal Furcht vor Menschen und nicht umgekehrt?