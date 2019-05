Geschichten über das Geläut

Der Altstadt- und Museumsverein lädt am Samstag, 1. Juni, um 18 Uhr zum Vortrag „Faszinierende Glocken-Geschichte vom Mittelalter bis zur Neuzeit“ des Ingenieurs Benedikt Grammer aus Fridingen an der Donau ein. Dieser wird in Zusammenarbeit mit dem Fördergemeinschaft Pfarrkirche St. Martin und der Ortsheimatpflege Wangen veranstaltet.

Grundlagen und Epochen des Glockengusses stellt der in Wangen aufgewachsene Grammer mit Bildern und Klangbeispielen von Geläuten der Wangener Umgegend dar, heit es in der Pressemitteilung. Fast nirgends in Deutschland finde man mehr historische Vielfalt unterschiedlichster Geläute als in Allgäu-Oberschwaben. Der Glocken-Experte wisse, wovon er redet, denn es gebe kaum ein Geläute im weiten Umkreis, welches der Entwicklungsingenieur nicht persönlich kenne.

In seinem YouTube-Kanal präsentiert er mehrere Hundert Audio- und Videoaufnahmen, die laut Mitteilung in der Kennerszene diskutiert und kommentiert werden. Im Vortrag werden ausgewählte Wangener Beispiele gezeigt, wie das seltene mittelalterliche Niederwangener Bronzegeläut, das historisch barocke Neuravensburger Geläut oder nach dem Weltkrieg geschaffene Neugüsse, beispielsweise im Deuchelrieder Turm oder auch in Karsee, die besonders schwer und voll in der Wangener Altstadt läuten. Hinter jedem Geläut würden dabei uralte Gießererfahrung, technisches Wissen, bauartbedingte Klangfarbe, Kunstsinn und meist eine interessante und wechselvolle Geschichte stecken.