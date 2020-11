Geschädigter in Wangen notiert sich Autokennzeichen

Wegen eines abgelaufenen Parkscheins ist am Dienstag auf dem Wangener Parkplatz Peterstorplatz ein 39-jähriger Mann von einem 54-Jährigen angesprochen worden. Beim Öffnen der Fahrertüre seines Kleinbusses Citroen Jumper beschädigte der 39-Jährige laut Polizei das Auto des 54-Jährigen. Dabei entstand an dessen Hyundai Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Als eine Mitarbeiterin des Ordnungsamts auf den Vorfall aufmerksam wurde und sich näherte, flüchtete der 39-Jährige von der Unfallstelle. Der 54-Jährige konnte sich jedoch das Kennzeichen merken und verständigte die Polizei.