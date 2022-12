Gerhard Lang ist seit 40 Jahren Mitglied im Gemeinderat

Es ist ein ungewöhnliches Jubiläum, das es jetzt zum Jahresabschluss im Gemeinderat zu feiern gab: Oberbürgermeister Michael Lang konnte Gerhard Lang für seine 40-jährige Mitgliedschaft in diesem Gremium ehren. Gerhard Lang rückte am 5. Dezember 1982 in die Fraktion nach. Elf Jahre später übernahm er den SPD-Fraktionsvorsitz, den er bis 2013 innehatte. Seit 1999 gehört er auch dem Kreistag an.

Oberbürgermeister Michael Lang würdigte das langjährige und vielseitige Engagement des inzwischen pensionierten Lehrers und Engagiertem in Sachen Natur- und Vogelschutz, aber auch für seinen ehrenamtlichen Einsatz für die Stadt Wangen während der Corona-Zeit. Dabei sagte er, er hoffe, dass Gerhard Lang sein Wissen und seine Erfahrung dem Gremium noch lange zur Verfügung stellen möge.