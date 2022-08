Generalversammlung des Kirchenchors

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 1. August hat der Kirchenchor seine Generalversammlung für die Jahre 2020 und 2021 abgehalten. Die Vorsitzende Klara Ruscheinsky begrüßte die Anwesenden mit dem Zitat: „Gute Dinge geschehen, wenn Du glaubst. Noch bessere Dinge geschehen, wenn Du geduldig bist. Und die besten Dinge geschehen, wenn Du niemals aufgibst.“ Wie passend für die vergangenen zwei Jahre, die von laufenden Veränderungen durch die Pandemie geprägt waren.

Es wurde in einer Schweigeminute an die in dieser Zeit verstorbenen Mitglieder gedacht. Erfreulich aber, es kamen vier neue Sänger/innen zum Chor.

Die Vorsitzende verlas ein Protokoll über die Aktivitäten der letzten zwei Jahre, zu nennen war hier unter anderem der sonn- und feiertägliche Scholagesang in St. Andreas Niederwangen. Es folgten der Bericht der Schriftführerin und Kassenwartin.

Michael Jeschke, Vertreter der Kirchengemeinde, leitete die Wahlen der Vorstandschaft und der Beiräte. Die 1. Vorsitzende Klara Ruscheinsky, die 2. Vorsitzende Hildegard Biggel und die Kassiererin Marita Düster wurden in ihrem Amt bestätigt. Die Schriftführerin Agnes Neuscheler stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Als neue Schriftführerin wurde Regina Weber gewählt. Die Ausschuss-Mitglieder Silvester Haas, Irmgard Hasel und Hermann Klotz wurden in ihrem Amt bestätigt. Monika Reder stellte sich nicht mehr zur Verfügung. Als neues Ausschuss-Mitglied wurde Berta Höpperle gewählt. Die Kassenprüfer Georg Keller und Michaela Maier wurden in ihrem Amt bestätigt.

Herr Pfarrer Endraß lobte und ermunterte die Chormitglieder mit einem Zitat der Heiligen Hildegard, das wie folgt beginnt: „Gesänge sind ein Widerhall der Chöre der Engel.“ Er überbrachte auch Gruß- und Dankesworte von Herr Pfarrer Dr. Blessing.

Verabschiedet wurden Gerhard Maurus und Lore Bartosch, er war 66 und sie 54 Jahre beim Kirchenchor. Beide sind zu Ehrenmitgliedern ernannt worden und erhielten ein Abschiedsgeschenk. Am Schluss wurde der Vorsitzenden gedankt für ihr großes Engagement für den Chor.

Der Kirchenchor freut sich jederzeit über neue Sängerinnen und Sänger. Unsere Proben sind montags um 19.30 Uhr im Andreashaus. Beginn nach der Sommerpause ist am 12.September.