Generalversammlung der Musikkapelle Deuchelried

Michael Weiß eröffnete die Mitgliederversammlung 2021 mit der Begrüßung der Anwesenden Musikerinnen und Musiker und einem Gedenken an die Verstorbenen seit der letzten Versammlung im Februar 2020. Es war schon eine sehr schwierige Zeit, die letzten eineinhalb Jahre. Alle öffentlichen Auftritte der Musikkapelle abgesagt, außer ganz wenigen Auftritten in kleiner Besetzung. Die gesamte Kapelle hatte ihren letzten Auftritt beim Neujahrsempfang der Stadt Wangen am 01.Januar 2020.

Musikproben konnten lediglich von Juli bis Oktober unter sehr erschwerten Bedingungen stattfinden. Auch die wenig zielführend, da geplante Auftritte regelmäßig wieder der Pandemie zum Opfer gefallen sind. Musikunterricht fand, wenn überhaupt, nur digital statt. Es war für alle Musikerinnen und Musiker, Dirigentin Emma Geser und die Verantwortlichen der Vereinsleitung frustrierend, so Michael Weiß als Sprecher des Vorstandteams.

Er sprach im Rückblick von großen Belastungen für das Vorstandsteam. Die Umsetzung ständig wechselnder Gesetze, Verordnungen und Konzepten. „Ich habe mich in dieser Zeit gefühlt zum Experten für Hygienemaßnahmen entwickelt“, so sein Resümee.

Schriftführerin Mareike Woidschützke stellte anhand einer „Streichliste“ den Jahresablauf dar, von rund dreißig geplanten Vorhaben konnten lediglich zehn durchgeführt werden.

So konnte es auch nicht wirklich überraschen, wenn Kassier Christoph Bahr wenig positives über die Finanzen zu berichten hatte. Keine Einnahmen durch Veranstaltungen, fixe Ausgaben im Knapp fünfstelligen Eurobereich, dem gegenüber fixe Einnahmen im unteren vierstelligen Bereich. Was dem Haushalt trotzdem zu einem erträglichen Abschluss verholfen hat, ergab sich durch Spenden, Zuschüsse, Corona-Hilfen und Sponsoring. Christoph Bahr bedankte sich an dieser Stelle bei den Deuchelrieder Bürgerinnen und Bürgern und den Sponsoren für die großzügige Unterstützung. Aus seiner Sicht wird jedoch das laufende Jahr finanziell weitaus schwieriger werden, da mit solchen Zuwendungen nicht mehr zu rechnen ist.

So richtet sich der Blick der Anwesenden auf das kommende, hoffentlich bessere Jahr, wo unter anderem als großes Event ein Street-Food-Festival mit Rahmenprogramm rund um den Dorfplatz geplant ist. Kulinarischer Genuss und Unterhaltung über drei Tage - 29. bis 31.07.2022 - sollen helfen, die Pandemie-Jahre vergessen zu machen.