Generalversammlung beim Schützenverein Leupolz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Oberschützenmeister Josef Halder begrüßte die anwesenden Mitglieder. Einen besonderen Gruß richtete er an Herr Ortsvorsteher Sieber sowie die Ehrenmitglieder des Vereins. Die Versammlung fand erstmalig wieder nach 2019 in der Turn- und Festhalle Leupolz statt.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurde der Sportbericht durch den 2. Schützenmeister Ulrich Graf vorgetragen. Graf konnte von vielen Wettkämpfen auf verschiedensten Ebenen bis hin zu den Deutschen Meisterschaften berichten. Im Bericht des Schriftführers konnte Martin Wandel auf nahezu 2,5 Jahre zurückblicken und erinnerte sowohl an das 100-jährige Bestehen des Vereins als auch an den Bezirksschützentag. Im Kassenbericht konnte Berthold Wandel auf positive Zahlen verweisen, was aufgrund der Einschränkungen durch die Corona Pandemie nicht zu erwarten war. Zur Kassenprüfung berichtete Andrea Wirth, dass diese sehr übersichtlich und korrekt geführt ist. Sie bedankte sich bei Berthold Wandel für das Engagement. Anton Sieber dankte der Vorstandschaft und schlug der Versammlung die Entlastung vor. Die Vorstandschaft wurde einstimmig entlastet. Sieber verwies auf die Arbeit, die im Schützenverein für das Gemeinwohl geleistet werde und betonte, dass durch den Schützenverein der Name der Gemeinde Leupolz weit über die Grenzen hinaus getragen werde.

Vor den Wahlen erklärte Bernhard Weber, dass er nach über 40 Jahren das Amt des Fähnrich niederlegt.

Zu den Wahlen standen mehrere Ämter an. Besonderes Augenmerk lag auf der Wahl des neuen Oberschützenmeisters. Josef Halder erklärte, dass er nach 19 Jahren den Staffelstab weiterreiche. Die Wahl zum OSM nahm Anton Sieber in routinierter Manier vor. Als Kandidat wurde Alfred Kohler vorgeschlagen, der durch die Versammlung einstimmig gewählt wurde. Die weiteren Gewählten im Folgenden:

Schützenmeister: Herbert Halder, Schriftführer: Martin Wandel, Beisitzer: Wolfgang Herz, Seniorenvertreter: Hermann Schwenk, 2. Kassier: Toni Kehrmüller, Jugendleiter: Bernd Fuchsschwanz, Jugendsprecher: Michael Wandel.

Für ihre langjährige Treue wurden geehrt: 70 Jahre Simeon Brauchle und Rudolf Graf von Spreti; 50 Jahre Franz Schlachter, Franz Fackler, Hans Walser; 40 Jahre Gebhard Diem, Dietmar Mergenthaler, Berthold Wandel; 25 Jahre Wolfgang Brauchle.

Fritz Wirth erhielt für seinen langjährigen Dienst als Fahnenbegleitung einen Geschenkkorb überreicht. Unter dem Punkt Verschiedenes wurde die Erhöhung des Mitgliedsbeitrages beschlossen. Im Anschluss bedankte sich Alfred Kohler und beendete die Versammlung.