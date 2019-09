Gemischte Gefühle: Wangener Schüler blicken aufs neue Schuljahr

Am 11. September ging in und um Wangen die Schule wieder los – für einige bedeutete dies der Neuanfang an einer anderen Schule und für andere die Ungewissheit, welche Lehrer einen im nächsten Jahr erwarten. SZ-Mitarbeiterin Lisa Mair hat sich bei den Wangener Schülern umgehört, mit welchen Ängsten und Vorsätzen sie ins neue Schuljahr starten und ob die Schulbücher während der Ferien geschlossen geblieben sind oder ob sich der ein oder andere bereits ein bisschen vorbereitet hat.

Amelie Kappus aus Wangen blickte dem Schulstart mit gemischten Gefühlen entgegen. Einerseits freute sie sich, ihre Freunde wiederzusehen und einen geregelten Alltag zu haben, anstatt nur daheim zu sitzen und „nichts“ zu tun. Andererseits hätte sie nichts gegen eine Verlängerung der Ferien. Ein wenig bange es ihr bereits vor den Klassenarbeiten und den Abschlussprüfungen am Ende der zehnten Klasse. Hierfür habe sie sich bereits als Vorsatz genommen, gleich nach der Schule die Hausaufgaben zu erledigen und für die Klausuren zu lernen und das nicht auf den Abend zu verschieben. „Für die Ferien habe ich mir eine schulische To-Do-Liste geschrieben und die Hälfte davon erledigt“. Beispielsweise habe sie in den letzten drei Tagen vor Schulstart einen Übungsaufsatz geschrieben. Die neunjährige Maria-Ricarda Zell hingegen habe über die Ferien alles für die Schule beiseite gelegt und die Zeit zum Entspannen genutzt. Allerdings habe sie bereits am Ende von den Ferien alle Schulutensilien eingekauft anhand einer Liste, die sie von ihrem Lehrer erhalten habe. Besonders freue sie sich im neuen Schuljahr auf ihre Klassenlehrerin und die Klassenfahrt nach Legau. Zudem stehen auch noch die Fahrradschule und die Bundesjugendspiele im Sommer bevor, auf welche sie schon hin fiebere. Jedoch habe sie bereits ein wenig Angst vor der Entscheidung, auf welche weiterführende Schule sie nach der vierten Klasse wechseln soll. Bis dahin nehme sie sich vor, ihren Zeugnisdurchschnitt von letztem Jahr so gut zu halten.

Hingegen der sechzehnjährige Valentin Zettler habe den Ansporn, seine Noten dieses Jahr zu verbessern und sich dafür mehr anzustrengen, beziehungsweise mehr zu lernen. Auch er habe in den Ferien nicht viel für die Schule gemacht und sich lieber die Zeit zum Erholen gegönnt. Vor dem bevorstehenden Wechsel in die Kursstufe und dem damit verbundenen neuen Kurssystem habe er keine Angst. Ihm gefalle der Gedanke daran, jeden Tag wieder seine Freunde sehen zu können und einen strukturierten Alltag zu haben. Allerdings vermisse er jetzt schon die stressfreie Zeit in den Ferien. Angeblich habe er nicht so viel für die Schule einkaufen müssen, da er ohnehin die meisten Materialien behalte.

Der Wangener Sven Duchna habe drei Tage vor Schulbeginn bereits alle Einkäufe für den Unterricht erledigt und auch er blicke dem Ende der Ferien mit gemischten Gefühlen entgegen. Als besonderes Highlight dieses Jahr stehe eine Exkursions nach Spanien bevor. Er freue sich ebenfalls darauf, wegen des Unterrichtes wieder eine gewisse Struktur zu haben. Die sechs Wochen Freizeit nutzte er unter anderem für eine Sprachreise, um sein Englisch aufzubessern. Als Ziel habe er sich lediglich gesetzt, das Schuljahr erfolgreich zu bestehen. „Ich habe nur ein bisschen Angst, dass mein Internat in Berchtesgaden eingeschneit wird.“

Lena Dennerle aus Wangen hingegen befürchtet, dass sie nicht das erhoffte Ergebnis in ihren Abschlussprüfungen erreiche. Des Weiteren graue es ihr ein wenig davor, im neuen Jahr mehr lernen zu müssen als davor. Ihre Ferien habe sie ebenfalls nicht mit Lernen verbracht, da sie die neuen Schulbücher noch nicht erhalten habe. Sie sei weniger der Fan von schulischen Angeboten in den Ferien und eher ein Befürworter von Nachhilfe unter dem Jahr. Zudem sei sie „ein bisschen hin und her gerissen“, ob sie sich auf das kommende Schuljahr freuen solle. „Schule ist halt Schule“ - einerseits sei es sehr anstrengend andererseits würden viele schöne Erlebnisse im kommenden Jahr auf sie warten wie beispielsweise die Abschlussfahrt nach Berlin und die gemeinsame Zeit mit ihrer Klasse.

Die Zweitklässlerin Rebecca Zell aus Wangen freue sich schon sehr auf die Schule und besonders den Mathe-Unterricht, da sie dort eine sehr nette Lehrerin habe. Sie blickt dem Schulstart ohne Ängste und Vorsätze entgegen und habe über die Ferien auch schon fleißig Lesen geübt und ihre Hausaufgaben erledigt. Besonders freue sie sich auf den Altstadtlauf im Sommer und den Kinderfestumzug. Mit ihren Schuleinkäufen warte sie, bis sie die Liste von ihrer Lehrerin bekomme.