Gemeinschaftsschule Wangen hilft Kindern in Bogota

Kolumbien ist weit weg von Deutschland, doch die modernen Medien lassen uns teilhaben am Geschehen in der Welt. Während hierzulande die Themen Corona, Ukrainekrieg und Preissteigerungen im Mittelpunkt stehen, sieht man auf den ersten Blick keine wesentlichen Veränderungen in den Ländern Mittelamerikas.

Doch mit zehn Millionen Einwohnern zählt die kolumbianische Metropole Bogota zu den größten Städten der Welt. Allein in den letzten 50 Jahren verzehnfachte sich die Einwohnerzahl. Ein Großteil der Bewohner lebt in menschenunwürdigen Verhältnissen, in den Slums dieser Megacity. Die Stadt liegt auf 2640 m Höhe im Andengebirge, das sich 18.000 Kilometer von Alaska bis Feuerland erstreckt.

Seit 30 Jahren setzt sich dort die Wangener „Kinderhilfe La Flora" für die Ärmsten der Armen ein.

„Da muss ich mich als Helferin engagieren!“, stand der Entschluss für die Drittklässlerin Angelina aus der Wittwais gleich felsenfest, als Rektor Lindner die Weihnachtsaktion der Gemeinschaftsschule vorstellte und Interesse zum Mitmachen weckte. 25 Schülerinnen und Schüler der Gemeinschaftsschule Wangen sangen anschließend mit Herrn Bruno Sontheim nach langer Coronapause wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Wangen.

„Ich hätte nie gedacht, dass wir so viel zusammenkriegen“, staunte einer der singenden Drittklässler. So kamen nach mehreren Einsätzen nicht weniger als 2053 Euro zusammen. Mit 500 Euro stockte der die Aktion durchführende Ruhestandslehrer aus seinen Solo-.Einnahmen den Betrag noch auf.

Die Initiatoren von La Flora, Rosi und Toni Müller, freuten sich riesig über diese weihnachtliche Solidaritätsaktion der Gemeinschaftsschüler: „Das ist ein wunderbares Geschenk für die armen Kinder in Kolumbien. Ihr seid richtige kleine Engel!“