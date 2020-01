Gemeinschaftsschule sammelt für die Wangener Tafel

Die SMV Spendenaktion der GMS für den Wangener Tafelladen war ein großer Erfolg. In der Vorweihnachtszeit startete an der GMS Wangen das Projekt „Sammeln für einen guten Zweck“. Wie die Schule mitteilt, waren 460 Schüler aus allen Klassen und Jahrgangsstufen waren aufgefordert, eine kleine Spende für den Wangener Tafelladen mitzubringen. In den Klassen und Lernateliers wurden über drei Wochen spezielle Sammelkisten aufgestellt, die sich nach und nach füllten. Darunter waren laut Mitteilung viele Lebensmittel, Dosen und kosmetische Produkte. Das fleißige Sammeln hat sich ausgezahlt und am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wurden die Spenden während einer Schülervollversammlung an die ehrenamtliche Koordinatorin übergeben.