Gemeinschaftsschule LSZ Amtzell lädt ein

Nach arbeitsreichen Unterrichtswochen, Abschlussprüfungen, außerschulischen Aktionen, Gästen und Referenten aus Politik und Wirtschaft fügt die Schulgemeinschaft in einer abwechslungsreichen Projektwoche in einem Schulfest am 22. Juli 2022 von 14.30 bis 17 Uhr alles zusammen.

Unter dem Motto „Gemeinsam mehr“ sind in der Projektwoche Themen aus sportlichen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder musischen Bereichen für die Schüler wählbar. Es gibt zahlreiche Angebote, die jahrgangsübergreifend ausgerichtet sind, um den Gemeinschaftsschulgedanken in den Fokus zu rücken. Eine Teilnehmerdurchmischung in Bezug auf Alter und Niveau von der Primar- bis zur Sekundarstufe gibt den Projektgruppen Freiheiten, die im Schulalltag oft nicht möglich sind.

Im anschließenden Schulfest können die Ergebnisse von Eltern und interessierten Besuchern angesehen werden. Spaß und Spannung sind also garantiert. Wir laden herzlich ein!