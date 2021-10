Gemeinschaftsschule LSZ Amtzell

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 7.-Klässler erlebten in Konstanz fünf ereignisreiche Tage bei strahlendem Sonnenschein am Bodensee. Eine Kanutour zur Insel Mainau, Klettern im Kletterpark, ein Mittag im M10-true Aktive mit Ninja Parcours, 3-D Minigolf und Lasermaze sorgten neben Wandern, Spieleabend, Hausdisco und Tischtennisrundläufen für abwechslungsreiches Programm. Glückliche Schüler*innen und zufriedene Lehrkräfte sind am Montag gestärkt in den Schulalltag zurück gekehrt und haben lange von den gemeinsamen Erlebnissen gezehrt.