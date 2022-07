Gemeinschaftskonzert sammelt 566 Euro spenden

In einem Gemeinschaftskonzert haben die kanadischen „Edmonton Winds“ unter der Leitung von Raymond Baril und das von Reiner Hobe geleitete Jugendblasorchester Wangen die Verbindung von Menschen und Nationen durch die Musik demonstriert. Zur Aufführung wurden laut Mitteilung in der St. Ulrichs-Kirche unter anderem Werke von Leonard Bernstein, John Philip Sousa, George Gershwin und Burt Bacharach gespielt.

Wie oft in den vergangenen Monaten hätte die Veranstaltung einen schönen Hintergrund. Anstelle von Eintrittsgeldern wurde um Spenden für die vom Krieg betroffenen Menschen in und außerhalb der Ukraine gebeten. Maria Grace, durch die diese Verbindung zustande kam, konnte jeweils 283 Euro an die Wangener Organisation „H.O.P.E.“ und an „Deutschland hilft“ überweisen.