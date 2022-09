Gemeinnützige Einrichtungen profitieren von Mitgliederzuwachs bei der Volksbank

Im Kalenderjahr 2021 wurden insgesamt 1724 Personen Mitglied bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben eG (VBAO). Pro Neumitglied sammelte die VBAO zehn Euro in einem Spendentopf, welcher nun ausgeschüttet wurde. Insgesamt 17 240 Euro gingen somit an Organisationen aus den Bereichen Tier- und Umweltschutz, verkündet die VBAO in einer Pressemitteilung.

Bereits seit zwei Jahren gebe es die Aktion „Spende Neumitglied“ bei der Genossenschaftsbank. Für das vergangene Jahr legte das Kuratorium der Stiftung der VBAO im Frühjahr 2022 fest, an welche gemeinnützigen Einrichtungen gespendet werden soll. Die Auswahl fiel im Bereich Tierschutz auf den Argenhof – Gnadenhof Lebenswürde für Tiere e. V., das Tierheim Karbach und den Tierschutzverein Isny e. V. Unter der Rubrik Umweltschutz kamen die Organisationen Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege im Württembergischen Allgäu e. V., die Bürgerinitiative Lebenswerter Haistergau e. V. sowie die Heimatpflege Leutkirch e. V. zum Zug.

Nach der Auswahl stimmten die Mitglieder der VBAO über das Digitale Mitgliedernetzwerk ab, wie die Gesamtsumme in Höhe von 17.240,00 € verteilt werden soll. Die Abstimmung ergab folgende Verteilung: 2120 Euro für den Tierschutzverein Isny, 2500 Euro für dem Argenhof – Gnadenhof Lebenswürde für Tiere e. V., 4000 Euro für das Tierheim Karbach, 1120 Euro für die Bürgerinitiative Lebenswerter Haistergau, 2500 für die Heimatpflege Leutkirch und 5000 Euro für die Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege im Württembergischen Allgäu.

Dass die Gelder an der richtigen Stelle ankommen, sei bei der Spendenübergabe deutlich geworden: Der Argenhof beispielsweise verwende das Geld für den Neubau eines zweiten Hundehauses. Insgesamt 178 Tiere leben auf dem Argenhof in Amtzell. Sie werden von 18 Mitarbeitenden und 50 ehrenamtlichen Helfern betreut, gepflegt und beschäftigt. Die Arbeitsgemeinschaft Heimatpflege im Württembergischen Allgäu e. V. nutzt die Spende für den Ausbau der Aktion „VolksBaum“ – eine Baumpflanzaktion der Städte und Gemeinden in der Region.

„Diese Aktion ist für uns ‚Genossenschaft pur‘. Die Mitglieder sind das Fundament unserer Rechtsform. Doch mittlerweile freuen nicht nur wir uns über neue Mitglieder: Durch die Aktion ‚Spende Neumitglied‘ profitieren auch gemeinnützige Organisationen in unserem Geschäftsgebiet vom Mitgliederzuwachs“, berichtet Josef Hodrus, Vorstandssprecher der VBAO, bei der diesjährigen Spendenübergabe.