Gemeindefest nach Coronazeit erstmals wieder stattgefunden

Am 20. November war es endlich soweit. Nach zweijähriger Pause fand wieder ein Gemeindefest statt. Anlass war gleich ein doppelter: Unsere Kirche feiert Patrozinium und es wurde nach der Renovierung im Sommer wieder der erste Gottesdienst gefeiert. Dazu wurden auch noch zwei Neue in die Schar der Ministranten aufgenommen. Viel Grund zum Feiern also.

Festgottesdienst in der neu renovierten Kirche: Das Fest begann dementsprechend auch mit einem feierlichen Gottesdienst in der fast vollen Kirche. Begleitet von der Musikkapelle Primisweiler und der Fahnenabordnung der Reservisten- und Veteranenkameradschaft Primisweiler zog Pfarrer Matthias Hammele vom Gemeindehaus in die Kirche.

Im Gottesdienst stand dann die Frage nach den Wünschen für die Kirchengemeinde im Fokus. Dazu hatten die Ministranten ein Plakat am Marienaltar aufgehängt, auf dem alle Wünsche der großen und kleinen Besucher notiert wurden. So wünschten sich die Erwachsenen mehr Besucher in den Gottesdiensten, während es den Ministranten wichtig war, dass die Menschen Sonne im Herzen tragen und dies ausstrahlen. Selbst nach dem Gottesdienst nutzten noch einige die Gelegenheit, um weitere Wünsche auf das Plakat zu schreiben.

Fest zeigt Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft. Im Anschluss feierte man in der Halle der Schule weiter. Diese war ebenfalls sehr gut besucht. Dort zeigten dann die Musikkapelle Primisweiler, die Jugendkapelle Primisweiler-Roggenzell-Schwarzenbach und die Kinder des Kindergartens Primisweiler ihre Darbietungen. Dabei hat sich das Bedürfnis der Menschen nach Gemeinschaft gezeigt, so zogen die Kirchengemeinderäte zum Abschluss Fazit: „Es war schön, nach den Coronajahren wieder zusammenzukommen.“ (Franz Martin, Vorsitzender des Kirchengemeinderates).

Dies zeigt sich auch bei den Spendeneinnahmen, die für die Renovierungskosten der Kirche verwendet werden: 2300 Euro konnten eingenommen werden. Sicherlich hat auch die Tombola mit ihren tollen Preisen zu diesem guten Ergebnis beigetragen. Allen Spendern ein Herzliches Vergelt’s Gott.