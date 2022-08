Der LTC Wangen hat vor Kurzem eine Spende von 1000 Euro an den Verein „H.O.P.E we help children“ übergeben. Das Geld stammt vom Wangener Genusslauf, bei dem immer ein Teil des Erlöses gespendet wird. Diese Jahr fiel die Wahl auf das Engagement für Wolfgang Ponto und seinem Hilfsverein für die Ukraine. Von Laufsport Gralki gab es noch zusätzlich zahlreiche Laufschuhe für bedürftige Kinder und Erwachsene, heißt es in einem Schreiben der Firma.