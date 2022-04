Geistliches Wort zu Ostern in Wangen: Lasst euch berühren!

Unabhängig, ob man selbst gläubig ist oder nicht: Die Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine und die Menschen, die dadurch auf der Flucht sind, erfordern unseren offenen Blick und unser offenes Herz. Diese Situationen fordern uns auf, uns der Wirklichkeit zu stellen. Und das, obwohl wir vielleicht viel lieber die Augen und Ohren vor der Realität verschließen würden. Die Zeitung zulassen, das Radio und den Fernseher auslassen und die sozialen Medien meiden möchten. Doch sich selbst und seine Augen vor der Wirklichkeit zu verschließen, verändert diese nicht. Die Krisen und Nöte bleiben.So sind auch die Emmaus-Jünger im Evangelium vom Ostermontag zuerst blind und wollen nicht hinsehen. Sie sind gefangen in ihrer Trauer. Ihnen geht erst ein Licht auf, nachdem sie sich auf den Weg gemacht und sich auf ein Gespräch eingelassen haben. Dann wird ihnen offensichtlich, was wichtig ist. Sie öffnen ihr Herz und lassen die Wirklichkeit in ihr Leben. Dann handeln sie und ändern ihre Richtung.

Krisen könnten auch zu einem Gewinn für uns alle werden

Wenn die derzeitigen Krisen dies auch in unserer Gesellschaft bewirken, wenn wir auch in diesem Sinne Emmaus-Jünger und -Jüngerinnen werden, hätten diese Krisen nicht nur negative Folgen, sondern sie könnten zu einem Gewinn für uns alle werden. In den letzten Wochen und Monaten konnten wir schon auf die verschiedensten Weisen erleben, wie sich Menschen solidarisiert haben, in dem sie geholfen haben und nicht einfach blind ihren Weg weitergegangen sind und ihr Herz verschlossen haben.

Nachdem die Jünger Jesus erkannten, heißt es in der Bibel: „Sie sagten zueinander: “Hat es uns nicht tief berührt, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Heilige Schrift erklärte?„“ (Lk 24,32 HFA) Lassen also auch wir uns und unser Herz in diesen Krisen von den Menschen und ihren Geschichten berühren und anrühren. Dabei kommt es nicht immer auf die großen Taten an, sondern auch auf die kleinen Dinge. Darauf, dass wir unsere Augen, Ohren und unser Herz für die Wirklichkeit dieser Welt öffnen.