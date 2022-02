Gefangen zwischen zwei Welten

Die Württembergische Landesbühne Esslingen (WLB) ist am Dienstag, 8. Februar, mit dem Stück „Der goldne Topf“ in Wangen zu Gast. Magische und fantastische Wirrungen wühlen in E.T.A. Hoffmanns Märchen die spießbürgerliche Welt auf. Die Geschichte des Studenten Anselmus, der sich zwischen den verschiedenen Realitäten nicht entscheiden kann, wird in der WLB-Inszenierung mit Musik und Videoprojektionen medial begleitet. Beginn ist um 19 Uhr im Festsaal der Waldorfschule, teilt die Kulturabteilung der Stadt Wangen mit.

Der ungeschickte Student Anselmus sitzt zwischen den Stühlen: Er hat sich in Serpentina verliebt, eine wunderschöne Schlange, die in einer fremden Sprache zu ihm spricht. Sie lässt ihn eine Welt voll magischer Kräfte, Geister und Zauberwesen entdecken. Gleichzeitig macht ihm Veronika, die Tochter des Konrektors Paulmann, schöne Augen: die ideale Gattin, vorausgesetzt, er klettert unverzagt die Karriereleiter empor. Während Anselmus für den kauzigen Archivarius Lindhorst (in Wahrheit ein Salamander und Vater Serpentinas) fremdländische Schriften kopiert, beginnt er um seinen Verstand zu fürchten. Er sehnt sich nach den Traumbildern und Spiegelungen im goldnen Topf. „Der goldne Topf“ ist die berühmteste romantische Märchennovelle E. T. A. Hoffmanns. Die Aufführung eignet sich für Jugendliche ab 15 Jahren.

Das Stück dauert 75 Minuten ohne Pause. Die Abendkasse öffnet um 18 Uhr. Es gilt die 2G-Regel sowie FFP2-Maskenpflicht während der gesamten Veranstaltung. Schulpflichtige Kinder bis 17 Jahre gelten als getestet und benötigen nur einen Schülerausweis als Nachweis.

Karten können vor Ort, beim Gästeamt Wangen, bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen oder online unter www.reservix.de gekauft werden. Schulklassen erhalten ermäßigte Tickets. Sie können sich beim Amt für Kultur und Sport anmelden und Karten bestellen per E-Mail an susanne.hertenberger@wangen.de oder unter Telefon 07522 / 7 42 41.