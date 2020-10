Gefährliche bunte Pillen

„Neugier Sucht Gefahr!“ Unter diesem Titel steht eine vom Lions-club Wangen-Isny organisierte Vortrags- und Diskussionsveranstaltung am Donnerstag, 22. Oktober, ab 18 Uhr in der Wangener Stadthalle. Dabei informieren Christian Sauter von der Caritas-Suchtberatung und Florian Suckel vom Präventionsreferat des Ravensburger Polizeipräsidiums über die so genannten neuen Drogen, deren Wirkung und Risiken sowie über Schutzmöglichkeiten dagegen. Ein Grußwort spricht Polizeipräsident Uwe Stürmer. Der Eintritt ist frei. Es gelten die aktuellen Corona-Bestimmungen, auch ist deshalb eine Voranmeldung nötig unter: neuedrogenlions@gmx.de. Die Moderation übernimmt SZ-Redaktionsleiter Jan Peter Steppat