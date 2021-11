Geburtstag endet mit Schlägerei am Jugendhaus in Wangen

Mehrere Jugendliche gerieten nach Informationen der Polizei am Samstagabend am Jugendhaus aneinander. Dort feierte eine Gruppe 16- und 17-Jähriger einen Geburtstag, als kurz vor 22.30 Uhr sowie ein weiteres Mal etwa eine halbe Stunde später, eine etwa 15-köpfige Gruppe versuchte, sich Zugang zur Feier zu verschaffen.

Erst verbal gestritten, dann zugeschlagen

Als dies von den Feierenden abgelehnt wurde, kam es zunächst zu verbalen Streitigkeiten, die in Schlägereien zum Nachteil der Geburtstagsgäste endeten. In einem Fall sollen mehrere Tatverdächtige auf eine Person eingeschlagen haben. Die tatverdächtige Gruppe entfernte sich noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Innenstadt. Dort konnte ein Teil der Gruppe im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen schließlich angetroffen werden.