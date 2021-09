GDL-Streiks treffen auch Wangener Bahnhof

„Regional- und Fernverkehr der DB ist wegen GDL-Streik stark eingeschränkt“, diese Information konnten Reisende am Donnerstag am Wangener Bahnhof über die Anzeigetafel laufen sehen – sofern sie sich denn an den Bahnhof begaben. Denn dass wegen des erneuten Streiks der Lokführergewerkschaft auch von diesem Bahnhof mitunter kein Fortkommen war, sei doch vielen aus den Nachrichten oder den Digitalangeboten der Bahn bekannt, wie es aus dem dortigen DB Reisezentrum hieß.

Der große Ansturm auf das Reisezentrum blieb indes offenbar aus. Viele hätten sich bereits informiert, welche Züge fahren würden. Dass dürfte indes nicht immer geklappt haben: Während Bandansage und Anzeigetafel in Wangen den Ausfall des 11:17-Uhr-Zuges nach Hergatz bekannt gaben, war der Zug auf der Homepage der Bahn als Verbindung angegeben, wie eine nachträgliche Verbindungssuche der „Schwäbischen Zeitung“ ergab.

Reaktionen zwischen Verständnis und Unverständnis

„Irgendwie müssen sie sich ja wehren“, zeigt Karl Heinz Rüster Verständnis für die Streikenden, auch wenn er schauen muss, wie er die für den kommenden Tag geplante Reise nach Wien nun bewerkstelligt. Er hoffe auf einen Bus oder ein Taxi nach Lindau, um von dort mit der S-Bahn nach Bregenz zu kommen. Das neue Verhandlungsangebot der Bahn sei aber doch ganz gut gewesen, sagt er noch, bevor er ins Reisezentrum verschwindet, „da hätte man schon an der Verhandlungstisch zurückkehren können“.

Dass nicht alle so gelassen auf den Streik schauen, macht eine Reisende klar, die zu ihrer Tochter nach NRW fahren wollte: „Wir haben doch schon so schön geplant fürs Wochenende.“ Sie habe kein Verständnis für den dritten Streik in so kurzer Zeit. Jetzt hofft sie, dass sie kommenden Mittwoch fahren kann. Gibt es keine Einigung, will die GDL nämlich noch bis Dienstagmorgen, 7. September, um 2 Uhr streiken.