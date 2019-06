Gaunerspaß in Wangens dunklen Gassen

Die beiden Gästeführer Beate Leupolz (magd) und Andreas Rommel (Herr Landvermesser) werden am Donnerstag, 21. Juni, zum 444. Mal unter dem Motto „Von Gaunern, Galgenvögeln und Gefahren…“ durch die Stadt Wangen führen, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Wer an so einer Stadtführung durch die Gassen Wangens mitmacht, müsse sich auf die eine oder andere Überraschung einstellen, heißt es in der Mitteilung weiter. „Unser Gassenspiel ist keine Stadtführung wie jede andere. Es gibt immer neue Reaktionen, neue Interaktionen mit dem Publikum und das macht es so schön für uns“, sagt Beate Leupolz. So erwarte die Teilnehmer bei den abendlichen Rundgängen, bei denen man mit Laternen selbst leuchten muss, beispielsweise ein Raubüberfall sowie ein Gaunertruck, um den Schrecken hinunterzuspülen, bevor die Beute wieder zurückgegeben wird.

„Wir haben diesen Rundgang Stück für Stück beharrlich und beständig mit viel Herzblut und Engagement weiterentwickelt, so dass man heute sagen kann: ‚Wir haben mit einer Führung begonnen und diese ist nun zu einem Gassenspiel – einer Art Stadtschauspiel geworden.‘“, sagt Rommel laut Mitteilung der Stadtverwaltung. Wobei die Räuber nicht von Beginn an dabei gewesen seien. Sie würden häufig die Besetzung wechseln, denn meist seien es junge Burschen, die irgendwann zur Ausbildung Wangen verlassen. Deswegen freuten sich Leupolz und Rommel auch, wenn sich immer wieder neue junge Männer finden, die auf so ein Spiel Lust haben.

Ereignisse aus dem aktuellen Stadtgeschehn mit in die Führungen einzubauen, sei laut Rommel ein Grund, weshalb das Gassenspiel ihm und seiner Spielpartnerin auch nach mehrs als 400 Aufführungen immer noch viel Freude macht – selbst nach mehr als 400 Führungen.

Was beide zum Weitermachen ermutige, seien die positiven Reaktionen des Publikums. Deshalb würden weder Leupolz noch Rommel ans aufhören denken: „Wir werden unser Spiel auch in Zukunft dynamisch gestalten und so hoffentlich noch einige Jahre die Besucher in seinen Bann ziehen“, sagen sie.