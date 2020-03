Gastkonzert mit Songs von George Gershwin

Mit Stücken wie „Rhapsody in Blue“oder „Porgy and Bess“ ist der Komponist, Pianist und Dirigent George Gershwin berühmt geworden, teilt die Stadt mit. Der Wangener Sänger Andreas Bischof (Gesang) und Lars Ritter (Klavier) haben Lieder und Geschichten über den US-amerikanischen Komponisten zusammengestellt (Thomas Bischof, Moderation). Diese werden am Freitag, 6. März, um 19 Uhr im Weberzunfthaus, Zunfthausgasse 1 in Wangen, zu hören sein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Mehr Infos und Hörproben gibt es online unter www.avbischof.de