Gastgeberverzeichnis zeigt Urlaubs- und Freizeittipps

Auf 90 Seiten zeigt sich Wangen in seinem Urlaubsmagazin mit Gastgeberverzeichnis „Heimaturlaub 2023“ mit Veranstaltungshighlights, Urlaubsthemen und Ausflugstipps. Über 100 Übernachtungsbetriebe vom Hotel, über Ferienwohnungen bis hin zu den Bauernhöfen und Ferienzimmern sind wie die Gastronomiebetriebe im Verzeichnis abgebildet .

Das Titelbild mit dem Paar am St.-Martins-Brunnen vor dem gleichnamigen Tor in der Paradiesstraße stammt in diesem Jahr von dem Fotografen Stefan Kuhn aus Kißlegg.

Das Urlaubsmagazin ist im Gästeamt (Tourist Information Wangen), im Bürgeramt und in allen Ortsverwaltungen der Stadt Wangen erhältlich. Die Broschüre kann auch telefonisch unter 07522/74211 oder per Mail an tourist@wangen.de kostenfrei bestellt werden. Auf der Internetseite unter www.wangen-tourismus.de kann das Magazin online als E-Paper gelesen werden und steht zum Download zur Verfügung.